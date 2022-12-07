Виробник картин за номерами “Ideyka” допомагає притулку для тварин з зони бойових дій

07.12.2022 12:57

Притулку “Ковчег”, в якому живуть майже триста собак та котів з зони бойових дій, представники бренду “Ideyka” привезли медикаменти, корми для тварин та багато інших корисних речей. “Ideyka”, що займається виготовленням картин за номерами, вже не вперше допомагає притулку. З початку війни компанія започаткувала проєкт “Ukrainian Family”: 10 % з кожної картини цієї серії йде на благочинність. Допомогти тваринам також може кожен охочий

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