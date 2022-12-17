ДРУГИЙ БЛЕКАУТ У ДНІПРІ: як містяни пережили масове відключення електроенергії?

Другий масштабний блекаут у Дніпрі. Через ракетну атаку росіян по енергосистемі України більша частина міста залишилась без води та світла. Відтак, у магазинах скуповують питну, а на поодиноких заправках зі світлом – ажіотаж. Як Дніпро переживає відключення інфраструктури?

Продовжити читання