ДРУГИЙ БЛЕКАУТ У ДНІПРІ: як містяни пережили масове відключення електроенергії?
17.12.2022 11:36
Другий масштабний блекаут у Дніпрі. Через ракетну атаку росіян по енергосистемі України більша частина міста залишилась без води та світла. Відтак, у магазинах скуповують питну, а на поодиноких заправках зі світлом – ажіотаж. Як Дніпро переживає відключення інфраструктури?
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