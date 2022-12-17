ДРУГИЙ БЛЕКАУТ У ДНІПРІ: як містяни пережили масове відключення електроенергії?

17.12.2022 11:36

Другий масштабний блекаут у Дніпрі. Через ракетну атаку росіян по енергосистемі України більша частина міста залишилась без води та світла. Відтак, у магазинах скуповують питну, а на поодиноких заправках зі світлом – ажіотаж. Як Дніпро переживає відключення інфраструктури?

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 17.12.2022

17.12.2022 10:59

Росії ще вистачить ракет для кількох масованих ударів, а нам вистачить цілеспрямованості й віри в себе, щоб повертати своє – звернення Президента України

16.12.2022 20:46

НАЖИВО: Ракетна атака на Кривий Ріг – подробиці від рятувальників

16.12.2022 18:22

60 з 76 ракет збито ППО над Україною! Але є влучання в критичну інфраструктуру. 296 доба на фронті

16.12.2022 17:45

У Кривому Розі триває пошукова операція на місці прильоту російської ракети 16 грудня

16.12.2022 17:24

Пушкіна демонтували! Як дніпряни сприйняли знесення пам’ятників поета та інших діячів?

16.12.2022 17:02
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com