Обстріли Нікопольщини, розбір завалів у Кривому Розі, дефіцит електроенергії:як минула ніч в області
17.12.2022 13:50
Кількість жертв внаслідок російської ракетної атаки по Кривому рогу зросла до чотирьох. Рятувальники дістали з-під завалів тіло півторарічного хлопчика. Також окупанти знову гатили з важкої артилерії по Марганецькій та Червоногригорівській громадам. Енергетики просять набиратися терпіння.
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності . ПогоджуюсьПолітика конфіденційності