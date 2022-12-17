Обстріли Нікопольщини, розбір завалів у Кривому Розі, дефіцит електроенергії:як минула ніч в області

Кількість жертв внаслідок російської ракетної атаки по Кривому рогу зросла до чотирьох. Рятувальники дістали з-під завалів тіло півторарічного хлопчика. Також окупанти знову гатили з важкої артилерії по Марганецькій та Червоногригорівській громадам. Енергетики просять набиратися терпіння.

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