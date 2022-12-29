Лікарні Дніпра підготовили до екстрених відключень світла
29.12.2022 15:31
Генератори, а також запаси ліків, їжі та води – на півроку. Лікарні Дніпра готові до блекаутів. Міські медичні установи все передбачили заздалегідь. Як забезпечили безперебійну роботу лікувальних закладів у критичних умовах?
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