Комендантська година у новорічну ніч: чи каратимуть порушників?

30.12.2022 12:00

Комендантська година на свята залишається! У Нацполіції заявили, що в новорічну ніч по всій Україні не скасовуватимуть обмеження пересування. Усе – заради безпеки громадян. Правоохоронці посилено патрулюватимуть вулиці. Як організувати свято із дотриманням правил?

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