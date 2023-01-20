Координували удари по Дніпру: СБУ викрила розвідувальну групу генштабу зс рф

СБУ викрила розвідувальну групу генштабу ЗС рф, яка координувала удари по Дніпру

Затримано семеро російських агентів, які займалися коригуванням ракетних ударів по місту, збиранням розвідданих про позиції ЗСУ та виявленням позицій ППО.

Зараз перевіряється причетність затриманих до ракетного удару по житловому будинку 14 січня. Організував групу колишній мешканець Дніпра – громадянин росії, завербований російськими спецслужбами.

Раніше група перебувала у «режимі очікування», а у жовтні 2022 року розпочала підривну діяльність проти України. Усіх фігурантів затримано. Їм повідомили про підозру у держзраді. Слідство продовжується.