Mіські новини Новини Новий штам коронавірусу “Кракен” виявили в Україні 26.01.2023 Новий штам коронавірусу “Кракен” циркулює у світі вже другий місяць. Його виявили у 29 країнах. На цьому тижні перший випадок хвороби зареєстровано в Україні. Чим небезпечний вірус та коли чекати на його пік на Дніпропетровщині? Продовжити читання Уперед Екологічну катастрофу на Каховському водосховищі спровокували росіяни Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ДНІПРУ - 246! Цього року не бу З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, НЕЗЛАМ "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Екологічну катастрофу на Каховському водосховищі спровокували росіяни 26.01.2023 Mіські новини Новини Як визволяли людей із розбомбленого ракетою будинку: подробиці від рятувальників Дніпра 26.01.2023 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 26.01.2023 26.01.2023 Новини Новини України Маємо сформувати такий танковий кулак свободи, після ударів якого тиранія вже не підніметься – звернення Президента України 25.01.2023 Новини Новини України Союзники передають танки, окупанти обстрілюють Харківщину та Схід України. 336 доба на фронті 25.01.2023 Mіські новини Новини Унікальні рослини ботсаду Дніпра можуть загинути через брак опалення 25.01.2023