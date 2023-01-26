Новий штам коронавірусу “Кракен” виявили в Україні

26.01.2023

Новий штам коронавірусу “Кракен” циркулює у світі вже другий місяць. Його виявили у 29 країнах. На цьому тижні перший випадок хвороби зареєстровано в Україні. Чим небезпечний вірус та коли чекати на його пік на Дніпропетровщині?

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