Новий штам коронавірусу “Кракен” виявили в Україні

Новий штам коронавірусу “Кракен” циркулює у світі вже другий місяць. Його виявили у 29 країнах. На цьому тижні перший випадок хвороби зареєстровано в Україні. Чим небезпечний вірус та коли чекати на його пік на Дніпропетровщині?

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