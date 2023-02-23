ВОЄННИЙ ДЕФІЦИТ. За рік Дніпро пережив брак пального та продуктів харчування

23.02.2023 18:42

Війна вплинула неабияк і на економіку. За рік повномасштабного вторгнення АЗС Дніпра пережили кілометрові черги, в супермаркетах зникала сіль, били рекорди ціни на гречку, яйця та олію. Як війна вплинула на дефіцит продуктів харчування та пального?

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