ВОЄННИЙ ДЕФІЦИТ. За рік Дніпро пережив брак пального та продуктів харчування

Війна вплинула неабияк і на економіку. За рік повномасштабного вторгнення АЗС Дніпра пережили кілометрові черги, в супермаркетах зникала сіль, били рекорди ціни на гречку, яйця та олію. Як війна вплинула на дефіцит продуктів харчування та пального?
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