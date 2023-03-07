Освітній хаб для молоді з тимчасово окупованих територій запрацював у Дніпрі

У Дніпрі створили перший в Україні освітній хаб для молоді з тимчасово окупованих територій. Це спільна ідея педагогів Луганської області та міської влади. Запрошують школярів та студентів-переселенців і тих, хто зараз ще проживає в окупації

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