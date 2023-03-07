Бійці Дніпровської тероборони потребують безпілотників. Долучайтесь до збору!

07.03.2023 14:14

Збирають розвідувальні дані, корегують роботу артилерії та скbдують снаряди по ворогу. Безпілотники – на озброєнні Дніпровської бригади ТРО. Без них, кажуть військові, в сучасній війні не обійтися. Як вони працюють та в чому переваги?

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Освітній хаб для молоді з тимчасово окупованих територій запрацював у Дніпрі

07.03.2023 9:47

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 07.03.2023

07.03.2023 7:14

Окупант убиває за сам факт, що ми українці, за одне слово про Україну – звернення Президента Володимира Зеленського

06.03.2023 22:42

Нічна атака дронами та обстріл прибережних громад Нікопольщини

06.03.2023 19:22

ПІДЛІТОК РОЗБИРАВ ЗАВАЛИ. У Дніпрі нагородили семикласника, який розбирав завали на “Перемозі”

06.03.2023 18:10

Невдала атака дронами, знищена школа у Краматорську, оборона Бахмуту. 376 доба на фронті

06.03.2023 17:49
.