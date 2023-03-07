Mіські новини Новини Бійці Дніпровської тероборони потребують безпілотників. Долучайтесь до збору! 07.03.2023 14:14 Збирають розвідувальні дані, корегують роботу артилерії та скbдують снаряди по ворогу. Безпілотники – на озброєнні Дніпровської бригади ТРО. Без них, кажуть військові, в сучасній війні не обійтися. Як вони працюють та в чому переваги? Продовжити читання Уперед Освітній хаб для молоді з тимчасово окупованих територій запрацював у Дніпрі Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Шок, біль, травми та втрати.. Instagram post 17991836239674599 За лаштунками телемарафону ‼️ Марафон "Дніпро. Лютий р ДНІПРУ - 246! Цього року не бу З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, НЕЗЛАМ Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Освітній хаб для молоді з тимчасово окупованих територій запрацював у Дніпрі 07.03.2023 9:47 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 07.03.2023 07.03.2023 7:14 Новини Новини України Окупант убиває за сам факт, що ми українці, за одне слово про Україну – звернення Президента Володимира Зеленського 06.03.2023 22:42 Mіські новини Новини Нічна атака дронами та обстріл прибережних громад Нікопольщини 06.03.2023 19:22 Mіські новини Новини ПІДЛІТОК РОЗБИРАВ ЗАВАЛИ. У Дніпрі нагородили семикласника, який розбирав завали на “Перемозі” 06.03.2023 18:10 Новини Новини України Невдала атака дронами, знищена школа у Краматорську, оборона Бахмуту. 376 доба на фронті 06.03.2023 17:49