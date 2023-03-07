Бійці Дніпровської тероборони потребують безпілотників. Долучайтесь до збору!

Збирають розвідувальні дані, корегують роботу артилерії та скbдують снаряди по ворогу. Безпілотники – на озброєнні Дніпровської бригади ТРО. Без них, кажуть військові, в сучасній війні не обійтися. Як вони працюють та в чому переваги?

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