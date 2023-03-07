Зруйновані будинки та споруди: на Нікопольщині усувають наслідки обстрілів

Напередодні росіяни накрили Нікополь. З важкої артилерії гатили по житлових кварталах. Зруйнували три будинки та господарські споруди. А щоб вчасно розпочати аграрний сезон в області – треба розмінувати 8000 гектарів землі. У першу чергу, це Синельниківський район та Криворіжжя

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