Померла Євгенія Дудка, речниця ДСНС Дніпропетровщини

07.03.2023 18:39

Померла Євгенія Дудка – речниця головного управління ДСНС на Дніпропетровщині. 11 місяців тому вона отримала тяжкі поранення, коли ворожа ракета влучила поруч з дніпровськими рятувальниками. Ті працювали на місці попереднього прильоту. Весь час вона боролась за життя

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