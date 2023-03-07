Померла Євгенія Дудка, речниця ДСНС Дніпропетровщини

Померла Євгенія Дудка – речниця головного управління ДСНС на Дніпропетровщині. 11 місяців тому вона отримала тяжкі поранення, коли ворожа ракета влучила поруч з дніпровськими рятувальниками. Ті працювали на місці попереднього прильоту. Весь час вона боролась за життя

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