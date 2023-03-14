Захищають від окупантів! Тисячі добровольців з Дніпропетровщини стали на підтримку ЗСУ

14.03.2023 17:28

Врятували область від навали рашистів! Після повномасштабного вторгення росіян тисячі добровольців з Дніпропетровщини стали на підтримку ЗСУ. Зокрема, і бійці тероборони – цивільні абсолютно різних професій. Чому зробили такий вибір та як долучитися до благородної справи?

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