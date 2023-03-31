МИТТЄВА ДОПОМОГА. Лікарі Дніпра цілодобово повертають до життя поранених бійців

31.03.2023 15:07

Повертають до життя. Лікарі Дніпропетровщини рятують важко поранених бійців з гарячих точок. Велика команда фахівців цілодобово стабілізує їхній стан в реанімації. Як проходить реабілітація?

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