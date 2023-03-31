Mіські новини Новини МИТТЄВА ДОПОМОГА. Лікарі Дніпра цілодобово повертають до життя поранених бійців 31.03.2023 15:07 Повертають до життя. Лікарі Дніпропетровщини рятують важко поранених бійців з гарячих точок. Велика команда фахівців цілодобово стабілізує їхній стан в реанімації. Як проходить реабілітація? Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 31.03.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 🕗 СУБОТА! 20:00 🎙️ Подкаст н Актуально! Оперативно! Проф Останні новини Дніпра та ре Головні події з життя Дніпр Новий тиждень наша ведуча О ВЖЕ ЗАВТРА! Подкаст на 11 кан Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 31.03.2023 31.03.2023 8:45 Новини Новини України 400 днів нашої оборони від повномасштабної агресії – це колосальний шлях, який ми пройшли всі разом – звернення Президента України 30.03.2023 22:27 Mіські новини Новини В університеті Кам’янського відкрили нову спеціальність 30.03.2023 20:49 Mіські новини Новини ПІДПАЛ ЧИ НЕОБАЧНІСТЬ? У центрі Дніпра вщент вигорів будинок 30.03.2023 19:47 Новини Новини України АВІАБОМБАМИ обстрілюють росіяни прифронтові територїї // ВІЙНА. День 400 30.03.2023 19:07 Mіські новини Новини БОЄПРИПАСИ ПІД НОГАМИ. У Криворізькому районі триває розмінування полів 30.03.2023 17:43