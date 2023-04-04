Mіські новини Новини ЯПОНІЯ У ДНІПРІ. На ж/м “Перемога” розквітли сакури 04.04.2023 16:35 У Дніпрі на Набережній Перемоги розквітли сакури. Перехожі від японських вишень вже не можуть відірвати поглядів. А от ботаніки вражені такому ранньому цвітінню. Чи не нашкодить це рослині? Продовжити читання Уперед “Німесил”, “Корвалол” та звичайний спирт! Чи продають в аптеках з 1 квітня? Наш експериментНазад Хаб для родин загиблих героїв відкрили у Кам’янському Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro В Україні відзначають День 🕗 ВЖЕ СЬОГОДНІ! 20:00 🎙️ Под СВІТЛО НАПРИКІНЦІ ТИЖНЯ! Ст Готуємось до випуску! Новин За лаштунками телебачення! 🕗 СУБОТА! 20:00 🎙️ Подкаст н Актуально! Оперативно! Проф Останні новини Дніпра та ре Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини ВРЯТУВАТИ ЖИТТЯ. Тренінги з домедичної допомоги організували для мешканців Дніпра 04.04.2023 17:37 Mіські новини Новини Хаб для родин загиблих героїв відкрили у Кам’янському 04.04.2023 17:14 Mіські новини Новини “Німесил”, “Корвалол” та звичайний спирт! Чи продають в аптеках з 1 квітня? Наш експеримент 04.04.2023 10:34 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 04.04.2023 04.04.2023 9:04 Новини Новини України Щодня стаємо міцнішими, щодня наближаємо день, коли держава-терорист відповідатиме – звернення Президента України 03.04.2023 23:01 Mіські новини Новини ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ, підвищення тарифів на воду, зміна лімітів швидксті: ЩО ЗМІНИТЬСЯ З 1 КВІТНЯ? 03.04.2023 19:02