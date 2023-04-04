ЯПОНІЯ У ДНІПРІ. На ж/м “Перемога” розквітли сакури

04.04.2023 16:35

У Дніпрі на Набережній Перемоги розквітли сакури. Перехожі від японських вишень вже не можуть відірвати поглядів. А от ботаніки вражені такому ранньому цвітінню. Чи не нашкодить це рослині?

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