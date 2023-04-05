У Кам’янському відкрилась дитяча стоматологія після капітального ремонту

05.04.2023 14:42

У Кам’янському завершили капремонт дитячої стоматології. Також закупили нове надсучасне обладнання, аби безпечно лікувати маленьких українців

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