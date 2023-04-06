СПЕЦРЕПОРТАЖ. ВЕЛИКОДНІЙ КОШИК-2023. Скільки він коштуватиме?

Українці активно готуються до Великодня. Попри війну та шалені ціни на продукти. Люди буквально штурмують магазини та ринки. Збирають традиційний святковий кошик. Скільки він коштуватиме цьогоріч? Наші журналісти підрахували

Продовжити читання