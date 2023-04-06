СПЕЦРЕПОРТАЖ. ВЕЛИКОДНІЙ КОШИК-2023. Скільки він коштуватиме?

06.04.2023 17:35

Українці активно готуються до Великодня. Попри війну та шалені ціни на продукти. Люди буквально штурмують магазини та ринки. Збирають традиційний святковий кошик. Скільки він коштуватиме цьогоріч? Наші журналісти підрахували

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