Системи внутрішньокісткового судинного доступу допомагають рятувати пацієнтів на Дніпропетровщині

У Кам’янській міській лікарні швидкої медичної допомоги, що на Дніпропетровщині, вже використовують сучасні системи для внутрішньокісткового доступу. Критично необхідне обладнання закупило Міністерство охорони здоров’я України за підтримки Світового банку. Таке обладнання дає можливість упродовж десяти секунд отримати внутрішньокістковий доступ замість центрального венозного та може використовуватись як для дорослих, так і для дітей.

Лікарня швидкої медичної допомоги розташована на прифронтовій території, від міста до лінії зіткнення з ворогом – менш як дві сотні кілометрів. Тому у цьому закладі, як і в багатьох інших на прифронтовій Дніпропетровщині, надають медичну допомогу великій кількості пацієнтів із політравмою та ізольованою скелетною травмою. До закладу потерпілих доставляють не лише з найближчих районів, а й з Донеччини, з територій Краматорська та Бахмута.

Саме тому наявність у лікарні такого сучасного обладнання суттєво підвищує шанси на збереження життя потерпілого.

«Щоб своєчасно надавати ургентну допомогу важким пацієнтам, коли судинний доступ неможливий, вкрай необхідні системи внутрішньокісткового доступу. Введення анестезії та інших медичних розчинів критично необхідне для діагностики та лікування. Такий доступ максимально безпечний для пацієнта, і можливість швидко діяти дозволяє нам зберегти більше життів. Внутрішньокістковий доступ також є стандартом під час виконання серцево-легеневої реанімації на тлі зупинки кровообігу. Враховуючи профіль нашої лікарні, переваги внутрішньокісткового доступу та легкість виконання маніпуляцій, лікарі відділення анестезіології та інтенсивної терапії почали активно користуватися цим методом у разі надходження важких пацієнтів. Наші колеги мають і потрібні навички, і необхідне обладнання», – розповіла завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії Кам’янської міської лікарні швидкої медичної допомоги Марія Матвійчук.

Зазначимо, що раніше МОЗ України забезпечило Кам’янську міську лікарню швидкої медичної допомоги іншим критично важливим обладнанням, закупленим у 2022 році.

Зокрема, лікарня отримала 2 монітори пацієнта, портативний УЗД-апарат, 5 систем вакуумної терапії ран, 5 хірургічних відсмоктувачів (аспіраторів), 6 інфузійних та 5 шприцевих помп, 3 капнографи, 2 ларингоскопи, отоскоп. Зараз у закладі є все необхідне, щоб надавати якісну медичну допомогу всім, хто її потребує.

Нагадаємо, 500 сучасних систем внутрішньокісткового судинного доступу для інфузійної і медикаментозної терапії та 3 000 одиниць витратних матеріалів уперше закупило Міністерство охорони здоров’я України в межах спільного зі Світовим банком проєкту «Поліпшення охорони здоровʼя на службі у людей». Відтак українські медики стали ближчі до використання найкращих світових практик, які ґрунтуються на засадах доказової медицини.