ОН(Ф)ЛАЙН НАВЧАННЯ. У Дніпрі хочуть повернути дітей за парти

Відновити очне навчання! Аби діти отримували якісну освіту, а батьки могли нормально працювати. У Дніпрі з’явилася петиція щодо повернення учнів за парти. Чому це важливо, хто відповідатиме за безпеку та чи підтримують ініціативу батьки?

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