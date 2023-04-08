ОН(Ф)ЛАЙН НАВЧАННЯ. У Дніпрі хочуть повернути дітей за парти

08.04.2023 18:52

Відновити очне навчання! Аби діти отримували якісну освіту, а батьки могли нормально працювати. У Дніпрі з’явилася петиція щодо повернення учнів за парти. Чому це важливо, хто відповідатиме за безпеку та чи підтримують ініціативу батьки?

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