Mіські новини Новини ОН(Ф)ЛАЙН НАВЧАННЯ. У Дніпрі хочуть повернути дітей за парти 08.04.2023 18:52 Відновити очне навчання! Аби діти отримували якісну освіту, а батьки могли нормально працювати. У Дніпрі з’явилася петиція щодо повернення учнів за парти. Чому це важливо, хто відповідатиме за безпеку та чи підтримують ініціативу батьки? Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 08.04.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Насичений день зйомок для ж 🌸 На Набережній Перемоги р В Україні відзначають День 🕗 ВЖЕ СЬОГОДНІ! 20:00 🎙️ Под СВІТЛО НАПРИКІНЦІ ТИЖНЯ! Ст Готуємось до випуску! Новин За лаштунками телебачення! Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 08.04.2023 08.04.2023 10:19 Новини Новини України Світ має знати: лише тоді повернуться в міжнародні відносини повага й порядок, коли у Крим повернеться український прапор – звернення Президента Володимира Зеленського 07.04.2023 23:39 Mіські новини Новини ДО 3 КГ РИБИ НА ДЕНЬ. З 1 квітня почали діяти обмеження для рибалок 07.04.2023 19:14 Новини Новини України ЗСУ ЗБИЛИ ВОРОЖИЙ СУ-25 / РІЧНИЦЯ ЗІ ЗВІЛЬНЕННЯ ПІВНОЧІ УКРАЇНИ // ВІЙНА. День 408 07.04.2023 18:01 Mіські новини Новини ОГЛЯД ПРОФМАЙСТЕРНОСТІ. Дніпропетровськгаз провів конкурс для Аварійної служби 07.04.2023 16:11 Mіські новини Новини У Кам’янському планують відновити пам’ятку архітектури 07.04.2023 15:36