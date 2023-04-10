Сучасний реабілітаційний центр відкрився у Криворізькому районі

10.04.2023 15:26

У Новопільській лікарні відкрили сучасний реабілітаційний центр і ЛОР-відділення. Відтепер тут отримуватимуть якісні послуги не лише мешканці громади. А й люди з прилеглих населенних пунктів. Як виглядає оновлена лікарня?

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