Сучасний реабілітаційний центр відкрився у Криворізькому районі

У Новопільській лікарні відкрили сучасний реабілітаційний центр і ЛОР-відділення. Відтепер тут отримуватимуть якісні послуги не лише мешканці громади. А й люди з прилеглих населенних пунктів. Як виглядає оновлена лікарня?

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