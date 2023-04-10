Mіські новини Новини Сучасний реабілітаційний центр відкрився у Криворізькому районі 10.04.2023 15:26 У Новопільській лікарні відкрили сучасний реабілітаційний центр і ЛОР-відділення. Відтепер тут отримуватимуть якісні послуги не лише мешканці громади. А й люди з прилеглих населенних пунктів. Як виглядає оновлена лікарня? Продовжити читання Уперед ВРЯТУВАЛИ МАТІР І НЕМОВЛЯ. Лікарі Дніпра вберегли передчасно народжену дитину під час евакуації Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 🎙️ СЬОГОДНІ, 20:00. ПОДКАСТ Н Насичений день зйомок для ж 🌸 На Набережній Перемоги р В Україні відзначають День 🕗 ВЖЕ СЬОГОДНІ! 20:00 🎙️ Под СВІТЛО НАПРИКІНЦІ ТИЖНЯ! Ст Готуємось до випуску! Новин Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини ВРЯТУВАЛИ МАТІР І НЕМОВЛЯ. Лікарі Дніпра вберегли передчасно народжену дитину під час евакуації 10.04.2023 11:53 Mіські новини Новини У Кам’янському студенти військової кафедри склали присягу на вірність 10.04.2023 10:13 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 10.04.2023 10.04.2023 7:33 Новини Новини України Маємо бути впевнені, що зло програє, маємо наближати програш зла, і ми – наближаємо – звернення Президента України 09.04.2023 22:05 Міжнародні новини Новини Бойкот росії в ООН / Зеленський в Польщі / Помилка Клінтона. ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ ПОДІЙ ЗА ТИЖДЕНЬ 09.04.2023 17:30 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 09.04.2023 09.04.2023 9:49