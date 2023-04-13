Охороняють та забезпечують порядок у місті. Поліцейські Кам’янського отримали дві нові автівки. Їх придбали коштом міського бюджету. Правоохоронці вже працюють на новому спецтранспорті. Нині один із екіпажів патрулює Дніпровський район, інший – Південний

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