Охороняють та забезпечують порядок у місті. Поліцейські Кам’янського отримали дві нові автівки. Їх придбали коштом міського бюджету. Правоохоронці вже працюють на новому спецтранспорті. Нині один із екіпажів патрулює Дніпровський район, інший – Південний
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