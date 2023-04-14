З ОФІСА В ОКОПИ. Історії воїнів ТРО Дніпра на передовій

Цивільні професії вони змінили на зброю та окопи. Прості чоловіки, які залишили звичне життя та пішли боронити Україну – це бійці Дніпровської бригади ТРО. Історії тих, хто стоїть за нашу землю, дивіться у сюжеті

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