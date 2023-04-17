Новий галерейний простір відкрився у середмісті Дніпра

Виставка картин “Залізні митці” та друк на стародавньому офОртному станку. У Дніпро Арт коледжі відкрився новий галерейний простір. Роботи різних жанрів розмістили на трьох поверхах. Вернісаж доповнюють лекції та майстер класи. Деталі – дивіться у сюжеті.
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