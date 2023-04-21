НАПРУГА ДО 300В! У будинку Дніпра горить техніка через постійні перепади

21.04.2023 16:35

Від 170 і аж до 300 вольт! Такі перепади напруги фіксують мешканці однієї з багатоповерхівок Дніпра. Люди скаржаться: через постійні коливання – часто сидять без світла. У квартирах горить техніка. Також це загроза пожежі в будинку. Чи замінить ДТЕК півстолітню проводку?

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