НАПРУГА ДО 300В! У будинку Дніпра горить техніка через постійні перепади

Від 170 і аж до 300 вольт! Такі перепади напруги фіксують мешканці однієї з багатоповерхівок Дніпра. Люди скаржаться: через постійні коливання – часто сидять без світла. У квартирах горить техніка. Також це загроза пожежі в будинку. Чи замінить ДТЕК півстолітню проводку?

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