НІ ШТУЧНИМ КВІТАМ! Міськрада планує заборонити пластик на кладовищі

22.04.2023 14:14 16

На цвинтар без “мертвих” квітів. У Дніпрі планують заборонити пластикову атрибутику. Утім напередодні поминальних днів на ринках її все більше. Чому люди не хочуть відмовляються від штучних букетів? Та яку шкоду вони приносять?

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