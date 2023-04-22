Mіські новини Новини НІ ШТУЧНИМ КВІТАМ! Міськрада планує заборонити пластик на кладовищі 22.04.2023 14:14 16 На цвинтар без “мертвих” квітів. У Дніпрі планують заборонити пластикову атрибутику. Утім напередодні поминальних днів на ринках її все більше. Чому люди не хочуть відмовляються від штучних букетів? Та яку шкоду вони приносять? Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 22.04.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 🎙 СЬОГОДНІ 20:00. Подкаст на 1 🎙 СУБОТА 20:00. Подкаст на 11 к АНД-район Дніпра продовжує 💧 Дніпропетровщину підтоп Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 22.04.2023 22.04.2023 9:48 54 Новини Новини України Зараз усім нам треба зберігати єдність, мобілізованість і повну концентрацію на обороні – звернення Президента України 21.04.2023 22:29 90 Новини Новини України АТАКА ДРОНАМИ / Обстріли Донеччини / НАТО підстримує вступ України // ВІЙНА. День 422 21.04.2023 18:03 112 Mіські новини Новини НАПРУГА ДО 300В! У будинку Дніпра горить техніка через постійні перепади 21.04.2023 16:35 135 Mіські новини Новини ВРЯТУВАТИ ВАГІТНУ. Захисниця при надії потрапила під ракетний обстріл 21.04.2023 16:01 124 Mіські новини Новини НАЖИВО: Підтоплення у Дніпрі триває. Ситуація на 21 квітня 21.04.2023 15:20 145