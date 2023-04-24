Mіські новини Новини Понівечені будівлі та постраждалі: Нікополь накрили вогнем росіяни 24.04.2023 18:48 26 З важкої артилерії росіяни вкотре вдарили по житлових кварталах Нікопольщини. На місцях прильотів є руйнування. Там працюють надзвичайники. Не обійшлося і без поранених серед мирного населення Продовжити читання Уперед Обстріли Донеччини / Прогнози від Буданова / Ракетами по Кремлю // ВІЙНА. День 425 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 🎙 СЬОГОДНІ 20:00. Подкаст на 1 🎙 СУБОТА 20:00. Подкаст на 11 к АНД-район Дніпра продовжує 💧 Дніпропетровщину підтоп Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Обстріли Донеччини / Прогнози від Буданова / Ракетами по Кремлю // ВІЙНА. День 425 24.04.2023 18:19 36 Mіські новини Новини ДОПОМОГА ВРЯТОВАНИМ. У Дніпрі працює центр для переселенців із гарячих точок 24.04.2023 15:55 52 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 24.04.2023 24.04.2023 7:52 54 Новини Новини України Наша перемога в цій війні буде спільною – усіх, хто її наближав – звернення Президента України 23.04.2023 22:35 124 Міжнародні новини Новини До Україні прибули Patriot. У Німеччині черговий Рамштайн. ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ ПОДІЙ ЗА ТИЖДЕНЬ 23.04.2023 18:37 82 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 23.04.2023 23.04.2023 8:15 135