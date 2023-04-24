Понівечені будівлі та постраждалі: Нікополь накрили вогнем росіяни

24.04.2023 18:48 26

З важкої артилерії росіяни вкотре вдарили по житлових кварталах Нікопольщини. На місцях прильотів є руйнування. Там працюють надзвичайники. Не обійшлося і без поранених серед мирного населення

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