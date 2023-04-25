ЖИТТЯ ПІД ОБСТРІЛАМИ! Як виживають у прифронтових селах?

25.04.2023 19:50 17

Виживають під постійними обстрілами рашистів! Далі історія мешканців одного з прифронтових селищ Донеччини. Попри смертельну загрозу місцеві не полишають рідні оселі та навіть активно ведуть господарство! Критично важливими комунікаціями їх забезпечують воїни Дніпровської тероборони

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