ЖИТТЯ ПІД ОБСТРІЛАМИ! Як виживають у прифронтових селах?

Виживають під постійними обстрілами рашистів! Далі історія мешканців одного з прифронтових селищ Донеччини. Попри смертельну загрозу місцеві не полишають рідні оселі та навіть активно ведуть господарство! Критично важливими комунікаціями їх забезпечують воїни Дніпровської тероборони
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