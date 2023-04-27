Mіські новини Новини СМУГА ПЕРЕШКОД! На розбиті дороги масово скаржаться мешканці АНД-району 27.04.2023 17:12 43 Ями замість дороги! Мешканці вулиці Читинської, що в АНД районі, скаржаться на відсутність асфальтного покриття. Люди не вимагають капітального ремонту, а просять хоча б залатати дірки. Чи дочекаються оновлення? Продовжити читання Уперед РАКЕТНИЙ УДАР ПО МИКОЛАЄВУ: десятки постраждалих / 44 українця повернули додому // ВІЙНА. День 428 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 🔹У Дніпрі відкрили перший Бійці ТРО Дніпра лагодять м Неймовірна Олена Петроченк Готуємось до ефіру! Дивітьс 🎙 СЬОГОДНІ 20:00. Подкаст на 1 🎙 СУБОТА 20:00. Подкаст на 11 к Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України РАКЕТНИЙ УДАР ПО МИКОЛАЄВУ: десятки постраждалих / 44 українця повернули додому // ВІЙНА. День 428 27.04.2023 16:44 53 Mіські новини Новини МІЛЬЙОН ДЛЯ ЗСУ. Газовики оголосили збір коштів на «Корсар» 27.04.2023 16:05 45 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 27.04.2023 27.04.2023 7:54 26 Новини Новини України Зараз є можливість дати нову енергію відносинам України та Китаю – звернення Президента Володимира Зеленського 26.04.2023 23:01 69 Mіські новини Новини ТИЖДЕНЬ БЕЗ ГАЗУ. Керівна компанія помстилась мешканцям будинку 26.04.2023 20:35 82 Новини Новини України 44 українці звільнили з полону: ексклюзивне відео СБУ 26.04.2023 19:45 100