СМУГА ПЕРЕШКОД! На розбиті дороги масово скаржаться мешканці АНД-району

Ями замість дороги! Мешканці вулиці Читинської, що в АНД районі, скаржаться на відсутність асфальтного покриття. Люди не вимагають капітального ремонту, а просять хоча б залатати дірки. Чи дочекаються оновлення?

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