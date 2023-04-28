Кремлівського карлика “стратили” у мистецькому провулку Дніпра

28.04.2023 15:23 22

Повісили путіна! Кремлівського карлика привселюдно стратили у мистецькому провулку Дніпра. А ще посадили за ґрати російських пропагандистів. Щоправда, це була лише інсталяція, яка допоможе нашим військовим. Як саме?

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