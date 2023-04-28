Mіські новини Новини Кремлівського карлика “стратили” у мистецькому провулку Дніпра 28.04.2023 15:23 22 Повісили путіна! Кремлівського карлика привселюдно стратили у мистецькому провулку Дніпра. А ще посадили за ґрати російських пропагандистів. Щоправда, це була лише інсталяція, яка допоможе нашим військовим. Як саме? Продовжити читання Уперед У Кам’янському розпочали ремонт тепломереж Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro У Дніпрі окупанти ракетним Новини, які дівиться Дніпро 🔹У Дніпрі відкрили перший Бійці ТРО Дніпра лагодять м Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини У Кам’янському розпочали ремонт тепломереж 28.04.2023 14:38 44 Mіські новини Новини У Дніпрі надзвичайники врятували з-під завалів жінку 28.04.2023 12:08 69 Mіські новини Новини Загинуло двоє, троє постраждали: У Дніпрі зранку пролунали вибухи 28.04.2023 9:58 67 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 28.04.2023 28.04.2023 8:12 23 Новини Новини України Продовжимо працювати для повернення всіх депортованих українських дітей і для покарання Росії – звернення Президента України 27.04.2023 22:24 65 Mіські новини Новини ЖИТЛО ДЛЯ МАРІУПОЛЬЦІВ. У Дніпрі відкрили перший гуртожиток для переселнців зі знищеного міста 27.04.2023 20:31 80