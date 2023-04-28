Самостійно відремонтували дорогу мешканці передмістя Дніпра

Не стали чекати допомоги від влади і зробили все самотужки! Мешканці приватного сектору Одинківки власними силами оновили дорожнє покриття. Від глибоких ям страждали десятиліттями. Зрештою самі зібрали гроші і залатали асфальт

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