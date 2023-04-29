У Кам’янському відбулася церемонія нагородження “VIVA! НАЙРОЗУМНІШІ 2023”

29.04.2023 17:32 26

Майбутні науковці та винахідники. У Кам’янському відбулася церемонія нагородження “VIVA! НАЙРОЗУМНІШІ 2023”. В умовах військового часу діти працювали та здобули просто вражаючі результати

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