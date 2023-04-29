Mіські новини Новини У Кам’янському відбулася церемонія нагородження “VIVA! НАЙРОЗУМНІШІ 2023” 29.04.2023 17:32 26 Майбутні науковці та винахідники. У Кам’янському відбулася церемонія нагородження “VIVA! НАЙРОЗУМНІШІ 2023”. В умовах військового часу діти працювали та здобули просто вражаючі результати Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 29.04.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Готуємось до ефіру! Дивітьс 🎙 СУБОТА 20:00. Подкаст на 11 к У Дніпрі окупанти ракетним Новини, які дівиться Дніпро 🔹У Дніпрі відкрили перший Бійці ТРО Дніпра лагодять м Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 29.04.2023 29.04.2023 10:09 48 Новини Новини України Зупинити терор і врятувати людей можна лише зброєю – звернення Президента України 28.04.2023 23:13 76 Mіські новини Новини ВБИЛИ МАТІР З ДИТИНОЮ. Ракетний терор по Дніпру 28.04.2023 17:35 98 Новини Новини України РАКЕТАМИ ПО УКРАЇНІ. В УМАНІ ЗРУЙНОВАНА БАГАТОПОВЕРХІВКА: кількість жертв зростає // ВІЙНА. День 429 28.04.2023 17:07 110 Mіські новини Новини Самостійно відремонтували дорогу мешканці передмістя Дніпра 28.04.2023 16:25 80 Mіські новини Новини У Кам’янському тероборонці зустрілися з очільником міста 28.04.2023 15:44 118