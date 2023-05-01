Mіські новини Новини 34 ПОСТРАЖДАЛИХ! МАСОВАНА РАКЕТНА АТАКА НА ПАВЛОГРАД 01.05.2023 16:21 36 34 постраждалих, серед яких п’ятеро дітей. Трагічна ніч для Дніпропетровщини. Окупанти атакували область ракетами. Є серйозні руйнування у Павлоградському районі. Пошкоджені цивільні об’єкти Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 01.05.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 🔹Оперативна інформація що 🔹У Павлоградському районі 🎙 СЬОГОДНІ 20:00. Подкаст на 1 Готуємось до ефіру! Дивітьс 🎙 СУБОТА 20:00. Подкаст на 11 к У Дніпрі окупанти ракетним Новини, які дівиться Дніпро Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 01.05.2023 01.05.2023 11:03 74 Новини Новини України Окупанту точно не вдасться відібрати у нас мир, який є природньою частиною українського характеру – звернення Президента України 30.04.2023 21:19 88 Новини Новини України енеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 30.04.2023 30.04.2023 9:04 78 Новини Новини України Недостатньо лише того, щоб Росія була слабкою, треба, щоб вона відповіла за все скоєне – звернення Президента України 29.04.2023 22:15 72 Новини Зеленський поговорив з Сі / лавров зганьбився в ООН. ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ ПОДІЙ ЗА ТИЖДЕНЬ 29.04.2023 19:09 75 Mіські новини Новини У Кам’янському відбулася церемонія нагородження “VIVA! НАЙРОЗУМНІШІ 2023” 29.04.2023 17:32 85