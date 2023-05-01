34 ПОСТРАЖДАЛИХ! МАСОВАНА РАКЕТНА АТАКА НА ПАВЛОГРАД

01.05.2023 16:21 36

34 постраждалих, серед яких п’ятеро дітей. Трагічна ніч для Дніпропетровщини. Окупанти атакували область ракетами. Є серйозні руйнування у Павлоградському районі. Пошкоджені цивільні об’єкти

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