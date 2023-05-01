ОБЕРЕЖНО, ЗМІЇ! У Дніпрі – нашестя плазунів

У зонах відпочинку Дніпра активізувалися змії. Фахівці пояснюють: у нас можна зустріти переважно вужів: звичайного та водяного. Однак, що робити, якщо натрапили на отруйний вид — степову гадюку? Та як діяти, коли вас вкусили?

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