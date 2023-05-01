Mіські новини Новини ОБЕРЕЖНО, ЗМІЇ! У Дніпрі – нашестя плазунів 01.05.2023 16:45 18 У зонах відпочинку Дніпра активізувалися змії. Фахівці пояснюють: у нас можна зустріти переважно вужів: звичайного та водяного. Однак, що робити, якщо натрапили на отруйний вид — степову гадюку? Та як діяти, коли вас вкусили? Продовжити читання Уперед 34 ПОСТРАЖДАЛИХ! МАСОВАНА РАКЕТНА АТАКА НА ПАВЛОГРАД Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 🔹Оперативна інформація що 🔹У Павлоградському районі 🎙 СЬОГОДНІ 20:00. Подкаст на 1 Готуємось до ефіру! Дивітьс 🎙 СУБОТА 20:00. Подкаст на 11 к У Дніпрі окупанти ракетним Новини, які дівиться Дніпро Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини 34 ПОСТРАЖДАЛИХ! МАСОВАНА РАКЕТНА АТАКА НА ПАВЛОГРАД 01.05.2023 16:21 50 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 01.05.2023 01.05.2023 11:03 74 Новини Новини України Окупанту точно не вдасться відібрати у нас мир, який є природньою частиною українського характеру – звернення Президента України 30.04.2023 21:19 88 Новини Новини України енеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 30.04.2023 30.04.2023 9:04 78 Новини Новини України Недостатньо лише того, щоб Росія була слабкою, треба, щоб вона відповіла за все скоєне – звернення Президента України 29.04.2023 22:15 72 Новини Зеленський поговорив з Сі / лавров зганьбився в ООН. ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ ПОДІЙ ЗА ТИЖДЕНЬ 29.04.2023 19:09 75