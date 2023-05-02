Фонд “Батьки для України” передав допомогу дитячій лікарні Дніпра

Не можемо стояти осторонь, коли бачимо людське горе. Це слова благодійників із фонду “Батьки для України”. Вони надали допомогу дитячій лікарні Дніпра. У реанімаційне відділення привезли нові ліжка та сучасне обладнання

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