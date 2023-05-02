Mіські новини Новини Фонд “Батьки для України” передав допомогу дитячій лікарні Дніпра 02.05.2023 16:09 30 Не можемо стояти осторонь, коли бачимо людське горе. Це слова благодійників із фонду “Батьки для України”. Вони надали допомогу дитячій лікарні Дніпра. У реанімаційне відділення привезли нові ліжка та сучасне обладнання Продовжити читання Уперед Міськрада Кам’янського придбала і передала позашляховик на фронтНазад У Кам’янському відкрили меморіальну дошку загиблому герою Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Станом на 06:00 2-го травня всь 👼🏻У квітні в Дніпрі народ 🍔🍟У Дніпрі відкрились ще 🔹 У Дніпрі тривають підтоп 🔹Оперативна інформація що Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини У Кам’янському відкрили меморіальну дошку загиблому герою 02.05.2023 16:35 20 Mіські новини Новини Міськрада Кам’янського придбала і передала позашляховик на фронт 02.05.2023 15:24 35 Mіські новини Новини НАЖИВО: Павлоград оговтується від ракетних ударів 02.05.2023 13:56 57 Mіські новини Новини ВОДА НЕ СПАДАЄ. В АНД-районі продовжують відкачувати воду 02.05.2023 11:35 56 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 02.05.2023 02.05.2023 8:47 29 Новини Новини України На кожен удар російські окупанти отримають нашу відповідь – звернення Президента України 01.05.2023 22:27 91