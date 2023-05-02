Фонд “Батьки для України” передав допомогу дитячій лікарні Дніпра

02.05.2023 16:09 30

Не можемо стояти осторонь, коли бачимо людське горе. Це слова благодійників із фонду “Батьки для України”. Вони надали допомогу дитячій лікарні Дніпра. У реанімаційне відділення привезли нові ліжка та сучасне обладнання

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