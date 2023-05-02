Mіські новини Новини У Кам’янському відкрили меморіальну дошку загиблому герою 02.05.2023 16:35 21 Загинув, рятуючи мирних людей. У Кам’янському ліцеї відкрили меморіальну дошку. Захисник України Анатолій Колєсніков пішов до лав оборони одразу після 24 лютого. Анатолію було усього 30 років. Вдома на нього чекали вагітна дружина, сестра та батьки Продовжити читання Уперед Фонд “Батьки для України” передав допомогу дитячій лікарні Дніпра Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Станом на 06:00 2-го травня всь 👼🏻У квітні в Дніпрі народ 🍔🍟У Дніпрі відкрились ще 🔹 У Дніпрі тривають підтоп 🔹Оперативна інформація що Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Фонд “Батьки для України” передав допомогу дитячій лікарні Дніпра 02.05.2023 16:09 30 Mіські новини Новини Міськрада Кам’янського придбала і передала позашляховик на фронт 02.05.2023 15:24 35 Mіські новини Новини НАЖИВО: Павлоград оговтується від ракетних ударів 02.05.2023 13:56 57 Mіські новини Новини ВОДА НЕ СПАДАЄ. В АНД-районі продовжують відкачувати воду 02.05.2023 11:35 56 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 02.05.2023 02.05.2023 8:47 29 Новини Новини України На кожен удар російські окупанти отримають нашу відповідь – звернення Президента України 01.05.2023 22:27 91