У Кам’янському відкрили меморіальну дошку загиблому герою

02.05.2023 16:35 21

Загинув, рятуючи мирних людей. У Кам’янському ліцеї відкрили меморіальну дошку. Захисник України Анатолій Колєсніков пішов до лав оборони одразу після 24 лютого. Анатолію було усього 30 років. Вдома на нього чекали вагітна дружина, сестра та батьки

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