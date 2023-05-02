ЖИТТЯ ПІД ОБСТРІЛАМИ. Нікополь майже рік тероризують росіяни з боку Енергодара

02.05.2023 17:01 24

Нікополь вже майже рік – пряма мішень для ворога. З тимчасово окупованого Енергодара росіяни тероризують мирне населення. Прицільно гатять по житлових будинках, лікарнях та школах. Як виживають люди?

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