Mіські новини Новини ЖИТТЯ ПІД ОБСТРІЛАМИ. Нікополь майже рік тероризують росіяни з боку Енергодара 02.05.2023 17:01 24 Нікополь вже майже рік – пряма мішень для ворога. З тимчасово окупованого Енергодара росіяни тероризують мирне населення. Прицільно гатять по житлових будинках, лікарнях та школах. Як виживають люди? Продовжити читання Уперед У Кам’янському відкрили меморіальну дошку загиблому героюНазад РАКЕТА ПРОЛЕТІЛА ЧЕРЕЗ БУДИНОК та дивом не здетонувала Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Станом на 06:00 2-го травня всь 👼🏻У квітні в Дніпрі народ 🍔🍟У Дніпрі відкрились ще 🔹 У Дніпрі тривають підтоп 🔹Оперативна інформація що Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини РАКЕТА ПРОЛЕТІЛА ЧЕРЕЗ БУДИНОК та дивом не здетонувала 02.05.2023 17:06 14 Mіські новини Новини У Кам’янському відкрили меморіальну дошку загиблому герою 02.05.2023 16:35 26 Mіські новини Новини Фонд “Батьки для України” передав допомогу дитячій лікарні Дніпра 02.05.2023 16:09 32 Mіські новини Новини Міськрада Кам’янського придбала і передала позашляховик на фронт 02.05.2023 15:24 36 Mіські новини Новини НАЖИВО: Павлоград оговтується від ракетних ударів 02.05.2023 13:56 58 Mіські новини Новини ВОДА НЕ СПАДАЄ. В АНД-районі продовжують відкачувати воду 02.05.2023 11:35 56