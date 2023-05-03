НІЧНА АТАКА НА ДНІПРО. Пошкоджена адміністративна будівля

Гучна ніч сьогодні була на Дніпропетровщині. Ворог вкотре атакував область шахедами. Наші повітряні сили збили 7 дронів. Однак один таки вдарив по Дніпру. Внаслідок прильоту зайнялася адмінбудівля. Пожежу загасили

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