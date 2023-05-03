Mіські новини Новини НІЧНА АТАКА НА ДНІПРО. Пошкоджена адміністративна будівля 03.05.2023 19:28 45 Гучна ніч сьогодні була на Дніпропетровщині. Ворог вкотре атакував область шахедами. Наші повітряні сили збили 7 дронів. Однак один таки вдарив по Дніпру. Внаслідок прильоту зайнялася адмінбудівля. Пожежу загасили Продовжити читання Уперед Херсон під атакою росіян: є жертви та поранені // ВІЙНА. День 433 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Смертельна ДТП на трасі Дні Фонд «Батьки для України» п Instagram post 17924220155701279 Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Херсон під атакою росіян: є жертви та поранені // ВІЙНА. День 433 03.05.2023 17:59 59 Mіські новини Новини ОБІДИ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ. У Дніпрі працюють пункти харчування 03.05.2023 17:35 61 Mіські новини Новини ПОСІВНА СТАРТУВАЛА. На розміновані поля зайшла сільгосптехніка 03.05.2023 17:12 60 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 03.05.2023 03.05.2023 8:35 54 Новини Новини України Готуємо великий санкційний пакет, рішення вже незабаром – звернення Президента України 03.05.2023 0:00 89 Новини Новини України 100 000 ВІЙСЬКОВИХ ВТРАТИЛА ПІД БУХМУТОМ АРМІЯ РОСІЇ // ВІЙНА. День 433 02.05.2023 19:14 107