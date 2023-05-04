Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 04.05.2023

Російська федерація продовжує нехтувати законами та звичаями війни, використовує тактику терору.

Інформацію щодо нічної бойової роботи нашої ППО буде надано трохи згодом. Йде уточнення.

Протягом минулої доби противник завдав 2 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність подальших ворожих ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито 40 ворожих атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка особового складу російських територіальних військ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах російської федерації. Протягом минулої доби з артилерії та мінометів обстріляв населені пункти Бучки Чернігівської області; Нововасилівка, Рожковичі, Ворожба, Басівка, Юнаківка, Миропілля і Запсілля Сумської області, а також Сотницький Козачок, Гур’їв Козачок, Баранівка, Червона Зоря, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори та Миколаївка на Харківщині.