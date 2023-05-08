БЕЗПІЛОТНИК НА МОСКВУ. Криворіжці виготовили дрон, який полетить на червону площу

08.05.2023 16:34 20

Заради бавовни у москві. Криворізькі винахідники розробили унікальний дрон, який планують запустити на червону площу 9-го травня. Інженери-технологи працювали над створенням пташки понад півроку. Безпілотник легкий, простий у збірці, долає понад 700 кілометрів і може перебувати у повітрі майже 5 годин. Як виглядає унікальний апарат, який вже завтра відправиться до окупантів робити бавовну, – наші криворізькі журналісти бачили

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