У Дніпрі відкрився рекрутинговий центр Третьої штурмової бригади

08.05.2023 14:31 50

У Дніпрі відкрився рекрутинговий центр Третьої штурмової бригади

3-тя штурмова бригада запрошує до своїх лав високомотивованих бійців. Підготовка за міжнародними стандартами з професійними інструкторами. Військові вишколи та тренінги з тактичної медицини для новобранців і цивільних.

Прагнеш воювати у бойовому підрозділі, що працює на найгарячіших напрямках фронту?
Залишай заявку на сайті: ab3.army.

Адреса: 📍м. Дніпро, вул. Левка Лук’яненка (колишня вул. Жуковського), 43а.
Деталі: (099) 633-73-33

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