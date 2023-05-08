У Дніпрі відкрився рекрутинговий центр Третьої штурмової бригади

3-тя штурмова бригада запрошує до своїх лав високомотивованих бійців. Підготовка за міжнародними стандартами з професійними інструкторами. Військові вишколи та тренінги з тактичної медицини для новобранців і цивільних.

Прагнеш воювати у бойовому підрозділі, що працює на найгарячіших напрямках фронту?

Залишай заявку на сайті: ab3.army.

Адреса: 📍м. Дніпро, вул. Левка Лук’яненка (колишня вул. Жуковського), 43а.

Деталі: (099) 633-73-33