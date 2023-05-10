Атака дронами Дніпропетровщини: яка ситуація на ранок

10.05.2023 13:12 17

Вечірня атака дронами! По Дніпропетровщині рашисти запустилитри шахеди. Також під обстріл російських терористів знов потрапив Нікопольський район. Є руйнування цивільних будинків

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