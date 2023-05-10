ОСВІТА ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ. Спеціалізовані курси організовує Фонд Марії Пінчук

10.05.2023 14:59 29

Опанувати ділову українську мову можна на спеціалізованих курсах від фонду Марії Пінчук “За дітей”. Освітній проєкт організували для вимушено переміщених осіб. Начання абсолютно безкоштовне

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