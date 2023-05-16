Mіські новини Новини АЕРОРОЗВІДКА ТЕРОБОРОНИ. ТРО Дніпра навчає операторів дронів 16.05.2023 15:43 4 Тренуються на влучність. Оператори безпілотників окремої бригади тероборони Дніпра відпрацьовують свою майстерність на полігонах Донеччини. На висоті 70 метрів відстежують позиції орків Продовжити читання Уперед Масований обстріл Нікопольщини: пошкоджені багатоповерхівки, поранено 5 жителів Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro «У всіх песики, коти, а в нас 🙏На Дніпропетровщині зрос У Дніпрі згорів дачний буди Готуємось до ефіру! Дивітьс У Новомосковську рятувальн Мешканців області запрошую З початку року на Дніпропет Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Масований обстріл Нікопольщини: пошкоджені багатоповерхівки, поранено 5 жителів 16.05.2023 15:11 29 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 16.05.2023 16.05.2023 9:05 29 Новини Новини України Головні результати за ці дні – нашу перемогу вдалося зробити ближчою – звернення Президента України 15.05.2023 21:11 86 Mіські новини Новини ВЕСНЯНЕ ПРИБИРАННЯ. Мешканці Дніпра вийшли на толоку 15.05.2023 20:45 84 Новини Новини України РАКЕТНИЙ УДАР ПО АВДІЇВЦІ: є загиблі / Майже 400 снарядів по Херсонщині // ВІЙНА. День 446 15.05.2023 18:36 93 Mіські новини Новини ЄВРОБАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ. Внесок дніпрян у пісенний кокурс 15.05.2023 16:44 110