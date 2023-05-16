АЕРОРОЗВІДКА ТЕРОБОРОНИ. ТРО Дніпра навчає операторів дронів

16.05.2023 15:43 4

Тренуються на влучність. Оператори безпілотників окремої бригади тероборони Дніпра відпрацьовують свою майстерність на полігонах Донеччини. На висоті 70 метрів відстежують позиції орків

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