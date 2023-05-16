SIKARIO FIGHT SHOW-5. У Дніпрі відбулися бої з боксу та кікбоксінгу

16.05.2023 16:49 19

У Дніпрі проходить турнір з кікбоксінгу та із включенням боів у рукавичках UFC за правилами боксу “SIKARIO FIGHT SHOW-5”. Організатори-міжнародна організація “SIKARIO UNION”. Взяти участь приїхали професіонали з Харкова, Житомира, Білої Церкви та інших міст

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