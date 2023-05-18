ПАРКАН НА ПЕРЕМОЗІ. Жителі житломасиву обурені забудовою прибережної зони

18.05.2023 17:45 10

Мітинг на житломасиві Перемога-6! Місцеві жителі проти нібито незаконної розбудови. Люди обурені. Кажуть, днями на території заплавних лісів з’явилась висока огорожа. Чиновники ж переконують, це плановий ремонт зливової каналізації. Тож що там насправді за парканом?

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