РОЗШИРЮЄМО МОЖЛИВОСТІ. 11 телеканал підписав Меморандум про співпрацю з Дніпровською політехнікою

11-й телеканал підписав Меморандум про співпрацю з НТУ «Дніпровська політехніка». Тепер студенти зможуть навчатися у редакторів, ведучих, режисерів, операторів провідного медіа області. А також працевлаштуватися після вишу. Водночас, така співпраця з молоддю – це можливість розвитку контенту для соцмереж. Адже зараз головна стратегія 11 каналу – це створення продукту телевізійної якості з діджитальним форматом

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