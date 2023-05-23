ГАЗОВИЙ ШАНТАЖ. У Дніпрі сотям будинків відмовляють у підключенні блакитного палива

23.05.2023 20:51 14

Провели планові роботи і відмовились включати газ доки люди не зареєструють обладнання. Сотні будинків в одному з приватних секторів Дніпра залишились без газопостачання. Люди обурені та кажуть, що таким чином Дніпрогаз просто вимагає гроші

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