ПОБИЛИ ПЕНСІОНЕРКУ! У Кривому Розі отримала струс мозку у пункті видачі гуманітарки

23.05.2023 17:33 6

Струс мозку – замість гуманітарки. У Кривому Розі – конфлікт у пункті видачі муніципальної допомоги. Літня жінка заявляє – прийшла отримати продуктовий набір, натомість її зі сходів штовхнули волонтери. Чому все закінчилось бійкою та швидкою?

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