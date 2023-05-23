Mіські новини Новини ПОБИЛИ ПЕНСІОНЕРКУ! У Кривому Розі отримала струс мозку у пункті видачі гуманітарки 23.05.2023 17:33 6 Струс мозку – замість гуманітарки. У Кривому Розі – конфлікт у пункті видачі муніципальної допомоги. Літня жінка заявляє – прийшла отримати продуктовий набір, натомість її зі сходів штовхнули волонтери. Чому все закінчилось бійкою та швидкою? Продовжити читання Уперед У Кам’янському відкрили амбулаторію після реконструкції Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Оперативна інформація щодо Тепер у «Дії» можна замінит На Дніпропетровщині запров День Героїв – це свято вели Терор мирних/ Ліквідація об Дніпро та область під ворож Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини У Кам’янському відкрили амбулаторію після реконструкції 23.05.2023 17:02 38 Mіські новини Новини ЗДІЙСНИЛИ МРІЮ. Хлопчику, якого врятували з росії, волонтери подарували велосипед 23.05.2023 14:49 54 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 23.05.2023 23.05.2023 10:44 73 Новини Новини України Щотижня додаємо змісту для України від саміту НАТО у Вільнюсі – звернення Президента Володимира Зеленського 22.05.2023 22:09 159 Mіські новини Новини НІЧНА АТАКА РАШИСТІВ: як виглядають пошкоджені будинки на Дніпропетровщині? 22.05.2023 17:47 181 Mіські новини Новини ПОЧАТИ ЖИТИ ЗНОВУ. У Дніпрі працює унікальний центр для переселенців 22.05.2023 17:03 203