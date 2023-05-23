Mіські новини Новини ЗДІЙСНИЛИ МРІЮ. Хлопчику, якого врятували з росії, волонтери подарували велосипед 23.05.2023 14:49 33 Давно мріяв про велосипед. У Нікополі волонтери подарували ровер хлопчику, якого нещодавно бабуся повернула на Батьківщину з росії. Його історію, кажуть, дізналися з Інтернету. І не змогли пройти повз Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 23.05.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Оперативна інформація щодо Тепер у «Дії» можна замінит На Дніпропетровщині запров День Героїв – це свято вели Терор мирних/ Ліквідація об Дніпро та область під ворож Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 23.05.2023 23.05.2023 10:44 54 Новини Новини України Щотижня додаємо змісту для України від саміту НАТО у Вільнюсі – звернення Президента Володимира Зеленського 22.05.2023 22:09 154 Mіські новини Новини НІЧНА АТАКА РАШИСТІВ: як виглядають пошкоджені будинки на Дніпропетровщині? 22.05.2023 17:47 175 Mіські новини Новини ПОЧАТИ ЖИТИ ЗНОВУ. У Дніпрі працює унікальний центр для переселенців 22.05.2023 17:03 197 Новини Новини України РАКЕТНА АТАКА ПО УКРАЇНІ / 75 ударів по Запоріжжю // ВІЙНА. День 453 22.05.2023 16:03 207 Mіські новини Новини ДНІПРОПЕТРОВЩИНА ПІД МАСОВАНОЮ АТАКОЮ: є руйнування та постраждалі. Що відомо на ранок? 22.05.2023 16:01 121