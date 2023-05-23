ЗДІЙСНИЛИ МРІЮ. Хлопчику, якого врятували з росії, волонтери подарували велосипед

23.05.2023 14:49 33

Давно мріяв про велосипед. У Нікополі волонтери подарували ровер хлопчику, якого нещодавно бабуся повернула на Батьківщину з росії. Його історію, кажуть, дізналися з Інтернету. І не змогли пройти повз

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