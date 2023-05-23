Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 23.05.2023

Російська федерація продовжує вести загарбницьку війну, не припиняє завдавати ударів, здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.

Попередньо. Цієї ночі ворог задіяв для ударів до 4 “Шахедів”, всі збито. Інформація уточнюється.

Загалом, протягом минулої доби, противник завдав 20 ракетних ударів. По містах Дніпропетровської, Запоріжської та Харківської областей застосував крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети “Іскандер-М” та зенітні керовані ракети з С-300. Крім того, завдав 48 авіаційних ударів, застосувавши іранські ударні БпЛА “Shahed”.

Також, здійснив близько 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені серед мирного населення, пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки, дитячий садочок та інша цивільна інфраструктура.